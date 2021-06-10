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Макрон получил пощечину. Нарушителя ждет немедленный суд

10 июня 2021 15:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Во Франции мужчина, который дал Макрону пощечину, предстанет перед судом

За пощечину Макрону мужчину будут судить

За пощечину Макрону мужчину будут судить

Дело мужчины, который напал на президента Франции Эммануэля Макрона и публично ударил его по лицу, суд рассмотрит в экстренном порядке.

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Об этом сообщает Euronews.

Судебное заседание состоится сегодня, 10 июня. Арестованный 28-летний Дэмиан Тарел во время слушаний подтвердил свои действия.

Инцидент произошел 8 июня в муниципалитете Тен-л'Эрмитаж, расположенном в департаменте Дром на юго-востоке страны.

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Как рассказал прокурор Алекс Перрин, подозреваемый имеет связи с движением "желтых жилетов" и разделяет ультраправые мысли. Он пояснил, что "действовал инстинктивно", чтобы выразить свое недовольство.

За оскорбления в адрес Макрона был арестован и его приятель-одногодка.

Обвиняемые являются членами местных групп, связанных с "боевыми искусствами и средневековьем", сказал прокурор.

Напомним, СМИ узнали о жизни мужчины, который ударил Макрона по лицу.

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