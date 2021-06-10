Макрон получил пощечину. Нарушителя ждет немедленный суд

За пощечину Макрону мужчину будут судить
Дело мужчины, который напал на президента Франции Эммануэля Макрона и публично ударил его по лицу, суд рассмотрит в экстренном порядке.
Об этом сообщает Euronews.
Судебное заседание состоится сегодня, 10 июня. Арестованный 28-летний Дэмиан Тарел во время слушаний подтвердил свои действия.
Инцидент произошел 8 июня в муниципалитете Тен-л'Эрмитаж, расположенном в департаменте Дром на юго-востоке страны.
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Как рассказал прокурор Алекс Перрин, подозреваемый имеет связи с движением "желтых жилетов" и разделяет ультраправые мысли. Он пояснил, что "действовал инстинктивно", чтобы выразить свое недовольство.
За оскорбления в адрес Макрона был арестован и его приятель-одногодка.
Обвиняемые являются членами местных групп, связанных с "боевыми искусствами и средневековьем", сказал прокурор.
Напомним, СМИ узнали о жизни мужчины, который ударил Макрона по лицу.