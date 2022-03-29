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Макрон после разговора с Путиным посчитал эвакуацию из Мариуполя невозможной

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 21:31
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Президенты Франции и России поговорили друг с другом
Эммануэль Макрон представил операцию по эвакуации из Мариуполя
Эммануэль Макрон представил операцию по эвакуации из Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Гуманитарная операция в Мариуполе на данном этапе невозможна.

Об этом сообщил представитель Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, пишет Le Figaro.

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"Условия для запуска в ближайшие дни гуманитарной операции по оказанию помощи жителям осажденного российской армией Мариуполя на данном этапе не выполняются", – заявили в Елисейском дворце.

Как сообщается, Эммануэль Макрон представил операцию по эвакуации, предложенную Францией, Турцией и Грецией, Владимиру Путину. В свою очередь президент России сказал, что "собирается подумать об этом", прежде чем дать ответ.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Мариуполя есть потенциал на ведение обороны еще несколько месяцев. Однако сегодня здесь главный вопрос – мирные жители, против которых Россия совершает военные преступления.

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