Макрон после увиденного в Ирпене "заговорил" по-украински

Французский президент начал много писать об Украине в Twitter

макрон перешел на украинский после визита в Ирпень / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон, который побывал с визитом в Киеве, начал писать на своей странице в Twitter по-украински. Он опубликовал несколько записей об Украине и ее поддержке. В частности, Макрон поделился впечатлениями от поездки в сильно пострадавший от оккупантов Ирпень.

"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и следы варварства. А также героизм украинок и украинцев, остановивших российскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способна победить", — написал Макрон.

Также он опубликовал фотографию, на которой его приветствует президент Украины Владимир Зеленский, и подписал ее: "Братство Европы".

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Позже Макрон опубликовал видео с погрузкой в самолет гаубиц для ВСУ.

"До возвращения мира в свободную и независимую Украину, пока будет нужно, мы продолжим мобилизовать свои усилия. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы позволить украинским солдатам изменить лучшую ситуацию на местах в условиях нападений российской армии", — написал он.

Также Макрон заверил, что Украина является частью европейской семьи. Он заявил, что вместе с партнерами из Германии, Италии и Румынии Франция поддерживает статус Украины как непосредственного кандидата на вступление в Европейский союз.

"В ближайшие дни, как только Европейская комиссия определит рамки для обсуждения, мы, 27 государств-членов ЕС, должны вместе принять важные исторические решения, чтобы воплотить наши обещания. Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок", — написал Макрон.

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Встреча в Киеве

16 июня в украинскую столицу приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Встреча лидеров ЕС и президента Украины была одной из важнейших. Обсудили санкции, оружие для нашей страны, кандидатство в ЕС, тему зерна. Лидеры убеждены, что победить в войне, которую развязала РФ, должна Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский на итоговом брифинге после переговоров с европейскими лидерами сказал, что рад, что этот визит начался с посещения Ирпеня, и что партнеры своими глазами увидели, что там натворил "русский мир".

Марио Драги во время визита в Ирпень заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

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Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз оставит за Украиной право выбирать момент вступления в мирные переговоры с Россией. Европа не будет ставить условия, на какие Киев должен пойти уступки Москве.

Олаф Шольц по итогам визита подчеркнул, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке. Санкции против России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной.

Клаус Йоханнис после визита в Ирпень призвал мировое сообщество привлечь к ответственности всех российских преступников.