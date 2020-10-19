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Мэр Копенгагена подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

19 октября, 17:13

Виталий Семченко Виталий Семченко

Политик заявил, что его действия были частью "вредной" и "старой" культуры

Мэр Копенгагена Франк Йенсен подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

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Об этом сообщают Reuters и Copenhagen Post.

Во время выступления на пресс-конференции политик заявил, что также отказывается от должности замглавы Социал-демократической партии.

Таким образом он фактически признал факты приставаний и извинился перед пострадавшими сотрудницами мэрии.

"Я решил уйти с поста мэра, чтобы у моей партии было достаточно времени подыскать мне замену до следующих местных выборов... Я хотел бы извиниться перед женщинами, которых я обидел", — сказал экс-мэр.

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Политик отметил, что его действия были частью "вредной" и "старой" культуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала решение Йенсена и сказала, что это было единственное верное решение в такой ситуации.

Как сообщалось ранее,российскому чемпиону мира по боксу дали срок за сексуальное домогательство.

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Дания ЕС Сексуальное домогательство
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