Меркель допускает связь между ее уходом из власти и решением Путина напасть на Украину

Бывший канцлер Германии признала собственное бессилие в конце своего срока.

Меркель допускает связь между отставкой и решением Путина напасть на Украину. Коллаж "Сегодня"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что ее уход из власти мог повлиять на решение президента России Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.

Об этом говорится в интервью для RND.

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По ее словам, она в прошлом году пыталась обсудить с Путиным новый порядок европейской безопасности.

"С одной стороны, Путин больше не был готов к саммиту в нормандском формате. С другой стороны, мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом", – отметила Меркель.

При этом она не исключила, что со временем могла бы выступить посредником в конфликте, но "в настоящее время этот вопрос не задается". Также она ответила на вопрос, ждал ли Путин ее отставки, чтобы напасть на Украину.

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"Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении минских соглашений", – подчеркнула Меркель.

Она также признала собственное бессилие в конце своего срока.

Посол Украины в Германии подверг резкой критике Меркель за "дружбу" с Путиным

Посол Украины Андрей Мельник выступил с резкой критикой заявлений бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. В недавнем интервью она заявила, что "не должна извиняться" за свою политику в отношении России в течение 16 лет правления. Украинский дипломат убежден, что другое отношение к Владимиру Путину могло бы помешать началу самой кровавой войны в Европе с 1945 года.

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Напомним, издание Die Welt сообщило, что Германия свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия, несмотря на данные обещания.

Сайт "Сегодня" также писал, что Меркель после месяцев молчания поддержала Украину в войне с РФ.