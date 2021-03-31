Меркель и Макрон призвали Путина к переговорам в "нормандском формате"

Президент Франции возложил ответственность за стабилизацию на Донбассе на Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с главой России Владимиром Путиным призвали провести переговоры в "нормандском формате".

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Об этом сообщила пресс-служба канцлера Германии.

Согласно сообщению, во время переговоров 30 марта обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины.

"Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", – отметила пресс-служба.

Тем временем у Макрона заявили, что в ходе переговоров с Меркель и Путиным президент Франции подчеркнул необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня на востоке Украины и выработке путей выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений.

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Отметим, по мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, президент Франции Эммануэль Макрон обладает достаточным политическим весом, чтобы убедить Владимира Путина вернуться за стол переговоров по мирному урегулированию на Донбассе.

Напомним, в ходе видеоконференции 30 марта Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон в частности обсудили ситуацию на Донбассе, регистрацию вакцины "Спутник V" в Европе и заключение оппозиционера Алексея Навального. Также говорили о Беларуси, Ливии и Сирии и иранской ядерной программе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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