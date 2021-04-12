Меркель назвала самый худший момент на всю эпидемию COVID-19

Сейчас на кону находится экономическое развитие Германии

Третья волна пандемии COVID-19, с которой сейчас борется Германия, ставит под угрозу дальнейший экономический рост страны, считает канцлер Ангела Меркель..

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Об этом сообщает Die Welt.

"Мы должны признать, что для нас эта третья волна, пожалуй, самая жесткая", – заявила Меркель 12 апреля на открытии цифровой промышленной выставки Hannover Messe.

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Она отметила, что сейчас в ФРГ слишком велико количество инфицированных, а загрузка отделений интенсивной терапии растет с каждым днем.

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Чтобы побороть третью волну, Меркель полагает надежды на вакцинацию населения страны, а до тех пор, пока этого не удалось достичь, необходимо проводить массовое тестирование.

"Дальнейшее экономическое развитие в решающей степени зависит от того, насколько быстро мы сможем взять инфекцию под контроль", – подчеркнула немецкий лидер.

При этом она призвала мир к совместным действиям в борьбе с пандемией, потому что даже вакцинация одной страны не исключает появления новых мутаций вируса, против которых существующие вакцины будут менее эффективны или же вовсе бесполезны.

Кроме того, Меркель призывает Европу диверсифицировать цепочки поставок вакцины, а также стремиться к "вакцинной независимости".

Напомним, ранее немецкие власти пообещали привилегии тем, кто сделал прививку от коронавируса и у кого выработался иммунитет.

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Но при этом из-за риска возникновения тромбов у вакцинированных Германия ограничила использование вакцины AstraZeneca среди пожилых людей.

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