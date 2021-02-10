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Меркель "обрадовала" немцев: локдаун продлят до марта

10 февраля, 12:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Канцлер призывает не выходить из карантина преждевременно

Канцлер Германии Ангела Меркель будет добиваться продления жесткого карантина, который действует в ее стране до 17 февраля, как минимум до начала следующего месяца.

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Об этом она заявил на вчерашнем съезде своего Христианско-демократического союза, сообщает The Local.

"Мы ничего не выиграем, если выйдем из карантина преждевременно", – сказала Меркель однопартийцам.

Она считает, что первые послабления должны начаться в начале марта с открытия школ и детских садов, магазинов и парикмахерских, но только с выполнением четких правил для предотвращения распространения вируса.

В противном случае уровень заболеваемости может снова взлететь, считает Меркель.

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Канцлер отметила, что с пониманием относится к сложной ситуации, в которой оказались немецкие семьи и в особенности сфера розничной торговли, и осознает масштаб проблем, с которыми они столкнулись, но призвала их набраться терпения, чтобы разорвать "бесконечный цикл открытий и закрытий".

Напомним, что жесткий карантин в Германии действует с 16 декабря. В стране закрыты большинство магазинов, предприятий общественного питания и школ, а встречаться можно группами не более пяти человек.

А с этого месяца из-за мутации коронавируса немецкие власти ввели жесткие ограничения на въезд из Великобритании, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР.

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Германия карантин Ангела Меркель локдаун
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