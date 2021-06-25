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Меркель объяснила, зачем хотела позвать Путина на саммит ЕС

25 июня 2021 15:59

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Немецкий канцлер недовольна, что только Байден провел саммит с президентом России – у Европы должны быть похожие встречи

Канцлер Германии не считает диалог ЕС с Кремлем поощрением Путину. Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии не считает диалог ЕС с Кремлем поощрением Путину. Фото: коллаж "Сегодня"

Странам Европы недостаточно, чтобы им просто рассказывали о встречах политического руководства США с президентом России Владимиром Путиным. ЕС должен самостоятельно вести прямой диалог с Кремлем, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

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Об этом сообщает Stern.

"Много говорим о суверенитете Европы ... суверенная Европа должна быть способна отстаивать свои интересы на похожих встречах", – сказала Меркель, имея в виду саммит США – РФ.

Читайте также: Кто есть кто. Реакция лидеров ЕС на предложение о саммите с Путиным

Немецкий канцлер считает, что речь идет о суверенитете Европы, "а не категориях "поощрение" или "не поощрение". Меркель признала, что страны Евросоюза ведут диалог с Россией, но она не видит в этом плюсов, ЕС нужны общие каналы.

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