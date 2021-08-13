Меркель перед встречей с Зеленским заедет к Путину

Сначала Меркель объявила о визите в Украину, а теперь решила напоследок увидеться еще и с хозяином Кремля

Меркель последний раз встретится с Путиным и Зеленским в качестве канцлера. Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа приедет в Москву перед визитом в Украину.

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Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт, передает Интерфакс.

Этот визит в Россию станет для Меркель последним в качестве немецкого канцлера. По его словам, в Москве она встретится с президентом России.

"Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье – Киев. Совершенно очевидно, что она встретится с президентом (РФ. – Ред.)", – сказал Зайберт и добавил, что пока не может сообщить остальных деталей программы визита.

Меркель в Украине

На следующий день после визита, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока неизвестно, будет ли на нем представлять Германию именно Меркель и примет ли она участие в праздновании Дня Независимости 24 августа.

Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.

А самой Меркель в должности канцлера ФРГ осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 августа канцлер Германия должны приехать с визитом в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Как заявляли в Офисе президента, будут подняты вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров озвучил ключевую тему на переговорах Зеленского с Меркель.

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Напомним, 11 июля Владимир Зеленский побывал в Германии с двухдневным рабочим визитом. Украинский лидер встретился с главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом, 12 июля провел переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. Читайте подробней, чем завершились переговоры Зеленского и Меркель.