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Меркель пообещала Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

12 июля 2021 20:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Канцлер Германии считает важным совместное преодоление вызовов пандемии коронавируса

Брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель / коллаж "Сегодня"

Брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель / коллаж "Сегодня"

Германия предоставит Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса для совместного "преодоления вызовов пандемии".

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Украина и Германия хотят вместе преодолеть вызовы пандемии. Сегодня можем обещать Украине до 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Это очень важный шаг", – заявила Меркель.

Брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель

Брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель / Фото: Сегодня

В то же время она не уточнила, какую именно вакцину получит наша страна от правительства Германии.

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Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом.

В понедельник он, помимо канцлера, встретился с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, которому рассказал о заболеваемости коронавирусом в Украине, отметив важность практической поддержки со стороны ЕС и Германии, в частности в обеспечении украинцев вакцинами.

Мы также писали, что в центрах массовой вакцинации будут использовать антиковидную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, поставки которой ожидаются в ближайшее время.

Все подробности в спецтеме Зеленский - Меркель: подробности встречи

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