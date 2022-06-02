Меркель после месяцев молчания поддержала Украину в войне с РФ, но есть нюанс

Ранее экс-канцлер вызвала критику со стороны США и других стран

Меркель поддерживает усилия правительства Германии в отношении окончания войны в Украине. / Фото: liga.net, Коллаж: Сегодня, dw.com

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель после нескольких месяцев молчания высказалась на тему войны в Украине, выразив солидарность с нашей страной.

Об этом сообщил участник одного мероприятия, на котором присутствовала Меркель, пишет Reuters.

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Заявление экс-канцлера

Так, он сообщил изданию, что Меркель, занимавшая ранее пост канцлера в течение 16 лет, заявила, что не будет давать советов со стороны, но поддерживает усилия правительства "положить конец этой варварской войне".

"Моя солидарность с Украиной", – процитировала ее участница на церемонии прощания с уходящим председателем конфедерации профсоюзов DGB.

Reuters отметило, что свободно говорящая по-русски Меркель вызвала критику со стороны США и других стран за поддержку запланированного газопровода "Северный поток – 2", предназначенного для доставки российского газа напрямую в Германию.

При этом она также подчеркнула необходимость продолжать общение с президентом России Владимиром Путиным – даже после аннексии Крыма и событий на востоке Украины, которые привели к западным санкциям.

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"Хотя Меркель, будучи консерватором, сделала краткое заявление вскоре после российского вторжения в феврале, заявив, что вопиющему нарушению международного права нет оправдания, ее молчание с тех пор вызывает недоумение", – отметило издание.

В свою очередь актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защитил ее, заявив на этой неделе журналу Stern, что война касается ее, но "она не хочет в нее вмешиваться":

"Я подозреваю, что она не хочет быть чем-то вроде второго канцлера".

Некоторые другие немецкие политики, в том числе и бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с Россией, возможно, была "слишком оптимистичной".

Напомним, Welt сообщило, что Германия за два месяца свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия, несмотря на данные обещания.

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