Меркель: Представить не могла, что Путин нападет на Украину

Канцлер вспомнила одно событие 30-летней давности, где хозяин Кремля ее удивил

Меркель в шоке от поступка Путина. Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель была шокирована в 2014 году действиям президента РФ Владимира Путина – она никак не ожидала вторжения России в Украину. Об этом она рассказала в интервью немецким СМИ, передает НВ.

"При вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины – практически рядом с Евросоюзом – дойдет до таких военных столкновений", – сказала она.

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Меркель отметила, что еще в далеком 2001 году, когда Путин только начинал управлять Россией, уже заметила серьезные с ним разногласия.

"Мне всегда было понятно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге (выступление Путина в немецком парламенте. – Ред.), что имеются значительные расхождения. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием. Мы же наоборот чувствуем радость по поводу окончания "холодной войны", немецкого и европейского единства", – подчеркнула канцлер.

Меркель уходит из политики