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Меркель пытается остановить войну в Нагорном Карабахе

29 сентября, 13:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Канцлер Германии провела переговоры с лидерами Армении и Азербайджана

Канцлер Германии Ангела Меркель пытается остановить войну в Нагорном Карабахе. Она уже провела переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

По его словам, разговор с Пашиняном состоялся в понедельник, 28 сентября, с Алиевым – во вторник.

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Во время переговоров Меркель заявила, что "соседние страны должны внести свой вклад в мирное урегулирование" конфликта. Мирные переговоры, по ее мнению, могут проходить при участии ОБСЕ.

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В пресс-службе президента Азербайджана заявили, что в ходе переговоров Меркель и Алиев обсудили "возможности восстановления режима прекращения огня и переговорного процесса".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан и заявил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха.

Более подробно о ситуации в охваченном войной регионе читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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