Меркель, Рианна, Гейтс: Forbes назвал самых влиятельных женщин мира

Канцлер Германии Ангела Меркель десятый год признана самой влиятельной женщиной планеты по версии Forbes.
Рейтинг The World's 100 Most Powerful Women был опубликован 8 декабря на сайте издания.
Компанию главе немецкого правительства в ТОП-3 рейтинга составили президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и избранный вице-президент США Камара Харрис.
В целом десятка самых влиятельных дам мира выглядит так:
- Ангела Меркель.
- Кристин Лагард.
- Камала Харрис.
- Урсула фон дер Ляйен – президент Европейской комиссии.
- Мелинда Гейтс – жена основателя компании Microsoft и филантроп.
- Мэри Барра – глава автомобильного концерна General Motors.
- Нэнси Пелоси – председатель Палаты представителей Конгресса США.
- Ана Ботин – исполнительный директор испанского кредитного банка Banesto.
- Эбигейл Джонсон – президент американской фирмы Fidelity Investments.
- Гейл Будро – генеральный директор медицинской страховой компании Anthem Inc.
Любопытно, что кроме политики, бизнеса и мира финансов, в рейтинг вошли также артистки, в частности, американская телеведущая Опра Уинфри (20 место), актриса Риз Уизерспун (92), а также певицы, 32-летняя Рианна (69) и 30-летняя Тейлор Свифт (82). Последние две стали также самыми молодыми в списке.
Напомним, что ранее в этом году агентство Bloomberg включило Ангела Меркель в список из 50 человек, которые достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере.
Также мы писали о самых влиятельных людях по версии журнала People, который присудил это звание певице Селене Гомес, актеру Джорджу Клуни, актрисе Реджине Кинг и главному инфекционисту США Энтони Фаучи.
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