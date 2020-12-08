Меркель, Рианна, Гейтс: Forbes назвал самых влиятельных женщин мира

Самой молодой в рейтинге оказалась 30-летняя певица Тейлор Свифт

Канцлер Германии Ангела Меркель десятый год признана самой влиятельной женщиной планеты по версии Forbes.

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Рейтинг The World's 100 Most Powerful Women был опубликован 8 декабря на сайте издания.

Компанию главе немецкого правительства в ТОП-3 рейтинга составили президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и избранный вице-президент США Камара Харрис.

В целом десятка самых влиятельных дам мира выглядит так:

Ангела Меркель. Кристин Лагард. Камала Харрис. Урсула фон дер Ляйен – президент Европейской комиссии. Мелинда Гейтс – жена основателя компании Microsoft и филантроп. Мэри Барра – глава автомобильного концерна General Motors. Нэнси Пелоси – председатель Палаты представителей Конгресса США. Ана Ботин – исполнительный директор испанского кредитного банка Banesto. Эбигейл Джонсон – президент американской фирмы Fidelity Investments. Гейл Будро – генеральный директор медицинской страховой компании Anthem Inc.

Любопытно, что кроме политики, бизнеса и мира финансов, в рейтинг вошли также артистки, в частности, американская телеведущая Опра Уинфри (20 место), актриса Риз Уизерспун (92), а также певицы, 32-летняя Рианна (69) и 30-летняя Тейлор Свифт (82). Последние две стали также самыми молодыми в списке.

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Напомним, что ранее в этом году агентство Bloomberg включило Ангела Меркель в список из 50 человек, которые достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере.

Также мы писали о самых влиятельных людях по версии журнала People, который присудил это звание певице Селене Гомес, актеру Джорджу Клуни, актрисе Реджине Кинг и главному инфекционисту США Энтони Фаучи.

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