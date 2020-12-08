Українська
$ 28,24
34,26
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Меркель, Рианна, Гейтс: Forbes назвал самых влиятельных женщин мира

8 декабря, 17:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Самой молодой в рейтинге оказалась 30-летняя певица Тейлор Свифт

Канцлер Германии Ангела Меркель десятый год признана самой влиятельной женщиной планеты по версии Forbes.

Реклама

Рейтинг The World's 100 Most Powerful Women был опубликован 8 декабря на сайте издания.

Компанию главе немецкого правительства в ТОП-3 рейтинга составили президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и избранный вице-президент США Камара Харрис.

В целом десятка самых влиятельных дам мира выглядит так:

  1. Ангела Меркель.
  2. Кристин Лагард.
  3. Камала Харрис.
  4. Урсула фон дер Ляйен – президент Европейской комиссии.
  5. Мелинда Гейтс – жена основателя компании Microsoft и филантроп.
  6. Мэри Барра – глава автомобильного концерна General Motors.
  7. Нэнси Пелоси – председатель Палаты представителей Конгресса США.
  8. Ана Ботин – исполнительный директор испанского кредитного банка Banesto.
  9. Эбигейл Джонсон – президент американской фирмы Fidelity Investments.
  10. Гейл Будро – генеральный директор медицинской страховой компании Anthem Inc.

Любопытно, что кроме политики, бизнеса и мира финансов, в рейтинг вошли также артистки, в частности, американская телеведущая Опра Уинфри (20 место), актриса Риз Уизерспун (92), а также певицы, 32-летняя Рианна (69) и 30-летняя Тейлор Свифт (82). Последние две стали также самыми молодыми в списке.

В тренде
Лондон и Брюссель пытаются договориться по Brexit
Реклама

Напомним, что ранее в этом году агентство Bloomberg включило Ангела Меркель в список из 50 человек, которые достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере.

Также мы писали о самых влиятельных людях по версии журнала People, который присудил это звание певице Селене Гомес, актеру Джорджу Клуни, актрисе Реджине Кинг и главному инфекционисту США Энтони Фаучи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Кристин Лагард Ангела Меркель Forbеs Урсула фон дер Ляйен Нэнси Пелоси Камала Харрис
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кому угрожает тяжелая форма COVID-19: ученые нашли способ узнать о рисках заранее
Кому угрожает тяжелая форма COVID-19: ученые нашли способ узнать о рисках заранееЕвросоюз
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысяч
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысячЕвросоюз
В Британии вакцинировать людей от COVID-19 начнут 8 декабря – правительство
В Британии вакцинировать людей от COVID-19 начнут 8 декабря – правительствоЕвросоюз
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика
Дания полностью отказывается от добычи нефти и газа
Дания полностью отказывается от добычи нефти и газаЭкономика
Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: стала известна причина
Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: стала известна причинаЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять