Миграционный террор Лукашенко. Беларусь завалила Литву нелегалами

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ввиду невозможности экономически или политически ответить на санкции Запада отреагировал более чем оригинально – Литву заполонили нелегальные мигранты, прибывающие из этой страны.

Ситуация настолько серьезна, что на нее пришлось реагировать общеевропейским структурам, а также ближайшим странам.

"Сегодня" разбирают причины миграционного кризиса в Литве и возможные последствия для Минска.

За две первые неполные недели июля в Литве задержали 973 нелегальных мигранта, которые попали в страну из Беларуси. По данным Еврокомиссии, их число за последний месяц возросло в 22 раза.

Всего с начала года в стране обнаружили почти 1,7 тыс. нелегалов – это в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Это абсолютный рекорд за все время существования страны. Преимущественно в страну прибывают мигранты из стран Азии и Ближнего Востока.

Причина такого поведения Минска очевидна – именно Литва является главным генератором мер давления на режим Лукашенко после сфальсифицированных президентских выборов год назад, репрессий к оппозиционным кандидатам и протестующим против его "победы".

На этом фоне Вильнюс решил оградиться от соседской страны стеной – ее хотят протянуть вдоль всей 679-километровой литовско-белорусской границы. Установка только колючей проволоки обойдется в 42 млн евро.

Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию, а в парламенте правящая партия и оппозиция объединились вокруг проекта резолюции о признании действий Беларуси методами гибридной агрессии. Если, точнее, когда документ будет принят, правительство обяжут начать консультации с НАТО по этому вопросу.

Читайте также: Страна превратилась в тюрьму. Глава МИД Литвы призвал Лукашенко уйти

МИД Литвы уже призвал ЕС наказать Беларусь – ввести новые санкции.

"Мы должны направить очень четкий сигнал как Лукашенко, так и другим диктаторам. Санкции должны быть очень четкими, быстрыми, и, по моему мнению, это самый правильный ответ", – заявил в Брюсселе 12 июля министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

Пока вопрос санкций остается открытым, Европейское пограничное агентство Frontex объявило о срочной операции помощи Литве. Ведомство отправит дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных офицеров для проведения работы с мигрантами. Отдельно директор ведомства Фабрис Леджери пообещал выделить также вертолеты для контроля границы.

Кроме того, начальник пограничного контроля департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева сообщила об усилении охраны границы с Россией и Латвией из-за ситуации в Литве.

Украина тоже не стоит в стороне. Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики вместе с коллегами из Литвы, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Польши Великобритании и США осудил "контрабанду мигрантами".

We, the chairs of parliaments Foreign Affairs Committees, condemn the use of trafficked migrants by the #Lukashenko regime to undermine the security of #Belarus neighbouring states, thus violating the dignity and rights of these people. pic.twitter.com/TcrIIHzA08