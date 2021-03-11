Миллионы зараженных и миллиарды в локдауне: что пережил мир за год COVID-19 (видео)

Вызванная китайским коронавирусом пандемия привела к критической ситуации во всем мире

Сегодня год, как человечество живет по новым правилам. Работа и обучение дистанционно, вечеринки и свидания в интернете и никаких объятий. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 глобальной проблемой. Такой пандемии аналогов в истории не было. Миллионы зараженных и миллиарды людей в локдауне.

Реклама

Что пережил мир за этот год – в новостях "Сегодня" напомнила Екатерина Кикоть.

В начале 2020 года о китайском городе Ухань говорили все. Дескать, там завелся доселе неизвестный смертельный вирус, вызывающий атипичную пневмонию. В конце января 11-миллионный мегаполис закрыли на карантин. Жизнь словно остановилась, улицы опустели. В городе рекордными темпами строили полевые госпитали и заливали все антисептиком

И пока весь мир, затаив дыхание, наблюдал за кадрами из Китая – проблема перестала быть локальной. Коронавирус начал распространяться за пределами Поднебесной. И уже спустя полтора месяца 11 марта 2020 ВОЗ объявил о пандемии.

Видео: Сегодня

"Мы глубоко обеспокоены тревожным уровнем распространения инфекции и тем, насколько она тяжелая. Поэтому по нашим оценкам COVID -19 можно охарактеризовать как пандемию", – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Тогда на планете было всего 118 тысяч заражений и чуть более 4 тысяч летальных случаев. Пик в Китае уже прошел, а для остального мира все только начиналось.

Реклама

Центром эпидемии стала Европа. Больше всего вирус ударил по Италии. Переполненные больницы, ежедневная поражающая статистика смертей.

Президент Европейского общества интенсивной терапии Маурицио Чеккони заявил:

"Тогда мы решили опубликовать письмо ко всему миру и сказать простую вещь – подготовьтесь! Потому что угроза настоящая. И важно не только, чтобы были койки в реанимации, а необходимо всеми силами сдерживать распространение инфекции".

Власти страны ввели строгий локдаун. Некогда переполненные туристами площади итальянских городов опустели. Штрафы за игнорирование карантина достигали 3 тысяч евро. Впрочем, и в режиме самоизоляции люди не падали духом. Устраивали вечеринки на балконах и спасались музыкой

Вслед за Италией коронавирусную эстафету подхватила Испания. Ситуация была настолько критической, что главный ледовый дворец Мадрида превратили в морг, где хранили тела погибших.

Читайте также: В Германии началась третья волна коронавируса

Реклама

За ней – Германия, Франция и остальные страны Старого Света. Далее лавина коронавируса накрыла Соединенные Штаты.

Авиаиндустрия пострадала от пандемии больше всего. Так же, как и все другие отрасли, не смогли перейти в онлайн туризм, ресторанный бизнес и сфера услуг.

Сейчас страны мира переживают уже третью-четвертую волну коронавируса. Маски, дистанция и антисептики останутся с нами надолго. Исследователи говорят – пандемия точно не свершится в этом году и вероятно будет продолжаться и в следующем.

"Этот год был полон вызовов, но мы очень гордиться медиками и исследователями. Это было нечто такое, чего год назад мы еще не знали. А теперь нашли способы лучше его распознавать и лечить", – говорит Маурицио Чеккони.

До сих пор нет полностью эффективных лекарств, которые гарантируют выздоровления от ковидв. Однако в первый раз в истории человечества в рекордные сроки появились вакцины против коронавируса, и в мире началась массовая иммунизация, которая и дает надежду.

Напомним, главный доктор одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что британский штамм коронавируса значительно сильнее китайского.

Реклама

Также говорилось, что глава правительства Денис Шмыгаль предупредил: в Украине началась третья волна коронавируса, но медицинская система страны готова к этому.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама