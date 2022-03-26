Министр обороны Чехии отменила визит в Венгрию из-за Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что его страна не поддерживает новые санкции против РФ

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова не поедет в Венгрию / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу глав оборонных ведомств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) из-за позиции Будапешта по санкциям в отношении России.

Об этом она написала в Twitter.

Реклама

"Я лично не поеду в Венгрию на встречу министров обороны V4 (ср-чт). У них на следующей неделе выборы, и мне не подобает участвовать там в предвыборной кампании. Я всегда поддерживала V4 и очень сожалею, что дешевая российская нефть для венгерских политиков важнее украинской крови", — написала в Twitter Яна Чернохова.

Отметим, что 3 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Премьер-министр страны Виктор Орбан, который будет на них баллотироваться, заявил, что не поддержит санкции ЕС на импорт энергоносителей. Кроме того, Венгрия отказывается предоставить Украине оружие для борьбы с агрессором и даже не разрешила транспортировать по своей территории вооружения, которые предоставляют другие государства.

Реклама

Венгрия отказалась помогать Украине в войне с Россией

Венгрия прикладывает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, для руководства их страны безопасность Венгрии и венгерского народа на первом месте.

"Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не была в войне, поэтому мы не допустим поставок оружия в нашу страну. Эти поставки означают уничтожение военной цели, и мы не хотим рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа. Заодно и венграм не дадим заплатить цену войны. Остановка газа и нефти из России сделает невозможным поставки энергии в нашу страну, одновременно приведет к резкому росту стоимости ирригации. Поэтому мы продолжаем поддерживать продление санкций на энергетические перевозки", – сказал он.

На саммите премьер-министров Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Венгрии допустить поставки оружия через их территории.

Реклама

Читайте также: