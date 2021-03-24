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Министр случайно "слил" в Facebook секреты Минобороны Румынии: фото

24 марта, 16:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Снимок с секретными данными несколько минут находился в общественном доступе

Министр обороны Румынии Николае Чукэ оконфузился, случайно опубликовав в соцсетях снимок с конфиденциальными данными.

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О случившемся сообщает местный портал G4 Media.

23 марта на своей странице в Facebook Чукэ рассказал о визите в Академию Сухопутных войск им. Николае Бэлческу в городе Сибиу. Публикацию сопроводили тремя десятками фото.

Фото: facebook.com/IonelNicolaeCiuca

Фото: facebook.com/IonelNicolaeCiuca

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На одной из них оказались запечатлены данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, которые используют сотрудники кол-центра румынского Минобороны.

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Осознав свою ошибку, Чукэ через несколько минут удалил скандальные фото. Но, поскольку пользователи успели их сохранить и распространить в интернете, все пароли пришлось поменять.

Сама публикация все еще доступна.

В Минобороны случившееся пока не комментировали, однако, вероятно, курьез произошел по вине не самого Чукэ, а администраторов, которые ведут публичную страницу в соцсети от его имени.

Напомним, в декабре прошлого года высокопоставленная чиновница в Бельгии в своем Twitter рассекретила данные о ценах и планируемых объемах закупки вакцин от коронавируса.

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А в ноябре министр обороны Нидерландов опубликовал информацию, благодаря которой голландский журналист "вторгся" на конфиденциальную видеоконференцию глав Минобороны стран-членво ЕС.

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Румыния пароли министр обороны
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