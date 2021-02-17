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Митинг в поддержку осужденного рэпера в Испании: есть задержанные и раненные (фото, видео)

17 февраля, 09:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

17 человек получили ранения

В Испании в результате беспорядков, связанных с арестом рэпера Пабло Аселя, задержали по меньшей мере 14 человек.

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Об этом говорится в сообщении на странице правоохранительных органов в Twitter.

Сообщается, что два человека задержаны в Барселоне, четыре — в Вике, восемь — в Льейде. По информации службы скорой помощи, в общей сложности, 17 человек получили ранения, восемь из них — госпитализированы.

Видео: СМИ

Отметим, беспорядки начались после акций в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии — в 2018 году суд приговорил его к девяти месяцем заключения за высказывания с упоминанием террористической организации GRAPO.

Фото: Global Look Press/Jorge Gil/Keystone Press Agency
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Фото: Global Look Press/Jorge Gil/Keystone Press Agency

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Видео: СМИ

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и 16 февраля забаррикадировался в Университете вместе со сторонниками.

Видео: СМИ

Ранее мы сообщали, что в Испании прошли массовые протесты против карантина.

Также напомним, во время протестов в испанской Каталонии в 2019 году полицейские применили силу.

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Испания протесты задержание полиция беспорядки
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