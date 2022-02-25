Молдова упростила въезд украинцам: какие нововведения

Среди прочего автомобили смогут въезжать в страну без зеленой карты

Молдавия обновила правила въезда. / Фото: Коллаж: Сегодня

Республика Молдова упростила въезд для всех граждан Украины.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Молдовы.

Реклама

Какие нововведения

Как отмечается, въехать в Республику Молдова можно по удостоверению личности (если нет паспорта). При этом предъявлять сертификат COVID-19 не нужно.

"Автомобили смогут въезжать в Молдову без зеленой карты – при условии, что она будет приобретена в течение 24 часов. Звоните на "горячую" линию: 080001527 (звонки на номер 112 будут переадресовываться на "горячую" линию)", – говорится в заявлении.

Кроме этого, создана группа в Facebook с полезной информацией: Помощь украинцам в Молдове / SOS Українці Молдова. Также есть предложения для бесплатного проживания беженцев.

Реклама

Напомним, 25 февраля НАТО проведет срочный саммит из-за наступления России на Украину. Заседание назначено на 15:30 (по Киеву), а в 19:00 генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.

Российское вторжение в Украину

Напомним, сегодня рано утром над Киевом сбили летательный апарат. После того, как его сбили сили украинской ПВО, он упал в Дарницком районе столицы, сильно повредив 9-этажный дом, были пострадавшие. После – началася пожар.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил обстрел Киева с бомбардировкой нашей столицы в 1941 году, когда нацистская Германия делала то же самое.

Реклама

Президент Польши Анджей Дуда назвал терроризмом ракетный обстрел Киева российскими оккупантами.