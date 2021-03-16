Молодые женщины – под угрозой: у вакцины AstraZeneca нашли опасный побочный эффект

Замораживание вакцинирования препаратом британо-шведской фармкомпании AstraZeneca в Германии было проведено в качестве меры предосторожности из-за подозрения, что эта вакцина может быть связана со случаями тромбоза. В стране уже зарегистрировано семь случаев очень редких тромбозов головного мозга после вакцинации.

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Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.de.

Эти семь случаев коснулись людей в возрасте от 20 до 50 лет, заявил Институт Пауля Эрлиха. У шести из них был тромбоз синусов твёрдой мозговой оболочки, все – женщины от младшего до среднего возраста, сообщает Spiegel.de.

"Все случаи произошли в период между 4 и 16 днями после вакцинации вакциной AstraZeneca против Covid-19", – говорится в сообщении института. Трое из семи пострадавших погибли.

Опрошенные изданием эксперты были единодушны во мнении, что здесь можно увидеть закономерность, и что связь между зарегистрированными заболеваниями и вакцинацией AstraZeneca "не является неправдоподобной".

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Таким образом, количество случаев после такой вакцинации статистически значительно выше количества тромбозов церебральных вен, которые обычно возникают у населения без вакцинации: При этом болеют не пожилые, а люди от младшего до среднего возраста.

"После рассмотрения этих фактов Институт Пауля Эрлиха рекомендовал приостановить вакцинацию вакциной COVID-19 AstraZeneca в Германии в качестве меры предосторожности для дальнейшего анализа случаев", – заключил институт.

Поэтому в течение недели эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) изучат, влияют ли полученные данные на соотношение польза/риск вакцины AstraZeneca и одобрение вакцины в ЕС.

Напомним, опасения, что вакцина AstraZeneca может провоцировать не только тромбоз, но и кровотечения, стали основной причиной, почему власти Швеции приостановили использование этого препарата.

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Отметим, EMA пока не видит доказательств того, что препарат AstraZeneca вызывает заболевание тромбозом.

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