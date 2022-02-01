Моравецкий: Германия передала пистолет Путину

Премьер-министр Польши призвал Германию осознать все риски

/ Фото: Коллаж: Сегодня

"Северный поток – 2" – очень опасный инструмент в руках России.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед журналистами после встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Реклама

"Это очень опасный инструмент в руках России. Германия таким образом передает пистолет в руки Путина. Я апеллирую к нашим немецким партнерам, чтобы они поняли уже очевидные риски. Они должны позаботиться и о своей безопасности", – сказал он.

По словам премьер-министра Польши, имперские аппетиты России хорошо известны:

"Конечно, мы бы хотели дружить с Россией, но надо учитывать и все опасности".

Ситуация с газом

С февраля российская газотранспортная компания "Газпром" возвращает объемы прокачки газа через Украину почти до уровня долгосрочного контракта, а вот газопровод Ямал – Европа так и остается невостребованным. Объемы прокачки голубого топлива вырастут в два раза, и с февраля в контрактах с поставщиками импортного газа начнут действовать новые цены.

Реклама

Напомним, Матеуш Моравецкий также отметил, что Польша готова к худшему варианту развития событий в Украине из-за агрессии России.

"Все зависит от того, что происходит в голове одного человека. Польша готовится и к худшему варианту. Мы готовы принимать раненых украинцев и эвакуировать часть граждан Украины", — сказал он.

Читайте также: