Мощные снегопады накрыли север Испании (видео)

Северную Испанию засыпало снегом. Больше всего от арктического шторма "Арвен" пострадали провинции Наварра, Кантабрия и страна Басков. Там объявлен максимальный уровень погодной опасности.
Об этом сообщает Vozpopuli.
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Замело около 139 дорог. Водители не справляются с управлением. Видимость нулевая, в сугробах застревают грузовики и легковые автомобили. Их вызволяют с помощью спецтехники.
Кроме того, в некоторых районах пришлось даже остановить движение машин. Люди укрывались от непогоды на заправках и сервисных центрах, некоторым пришлось провести там более 15 часов.
Власти заявили, что на борьбу со снегом брошены около 850 снегоочистителей. Однако из-за медленного предоставления помощи водители грузовиков могут оказаться в затруднительном положении до тех пор, пока дороги не будут расчищены.
El tiempo invernal continuó este día en Europa occidental.— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 28, 2021
Fuerte #nevada hoy en #Pamplona#España#nieve#snow#Europa
Vía @forumatmosferpic.twitter.com/WdDuP3hkRC
Напомним, в январе уходящего года Испания оказалась во власти шторма "Филомена". Его назвали самым сильным за последние полвека. Ущерб от циклона составил десятки миллионов евро.
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