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Мощный взрыв в Мадриде: названы причина и количество погибших

20 января, 18:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти решают, как поступить с остатками конструкции поврежденного здания

В результате взрыва, который произошел сегодня в многоквартирном доме в центре Мадрида, погибли не менее четырех человек и еще восемь получили травмы различной тяжести.

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Об этом сообщает El Pais.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

По данным Министерства внутренних дел Испании, Национальная полиция королевства уже начала расследование. Основная версия взрыва – утечка газа. Трагедия произошла, когда рабочие проверяли газопровод в здании.

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Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

На место событий также прибыл мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. По его словам, остатки конструкции после взрыва могут быть уничтожены посредством "контролируемого обрушения".

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

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Также стало известно, что в доме, где прогремел взрыв, живут священники расположенной неподалеку церкви. Рядом со зданием расположены колледж, дом престарелых. Постояльцев последнего эвакуируют в близлежаший отель.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

Премьер-министр Педро Санчес уже выразил поддержку пострадавшим и жителям города.

"К сожалению, нам приходится оплакивать гибель нескольких человек в результате взрыва на Кале-де-Толедо. Я только что переговорил с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой, выразив ему свою поддержку и солидарность. Передаем семьям погибших и раненых свои соболезнования", – написал глава правительства в Twitter.

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Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

Напомним, в прошлом году в муниципалитете Таррагона в испанской Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, в результате которого погибли не менее трех человек.

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Испания взрыв Мадрид погибшие взрыв газа спасательная операция
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