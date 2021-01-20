Мощный взрыв в Мадриде: названы причина и количество погибших

В результате взрыва, который произошел сегодня в многоквартирном доме в центре Мадрида, погибли не менее четырех человек и еще восемь получили травмы различной тяжести.
Об этом сообщает El Pais.
По данным Министерства внутренних дел Испании, Национальная полиция королевства уже начала расследование. Основная версия взрыва – утечка газа. Трагедия произошла, когда рабочие проверяли газопровод в здании.
На место событий также прибыл мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. По его словам, остатки конструкции после взрыва могут быть уничтожены посредством "контролируемого обрушения".
Также стало известно, что в доме, где прогремел взрыв, живут священники расположенной неподалеку церкви. Рядом со зданием расположены колледж, дом престарелых. Постояльцев последнего эвакуируют в близлежаший отель.
Премьер-министр Педро Санчес уже выразил поддержку пострадавшим и жителям города.
"К сожалению, нам приходится оплакивать гибель нескольких человек в результате взрыва на Кале-де-Толедо. Я только что переговорил с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой, выразив ему свою поддержку и солидарность. Передаем семьям погибших и раненых свои соболезнования", – написал глава правительства в Twitter.
Напомним, в прошлом году в муниципалитете Таррагона в испанской Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, в результате которого погибли не менее трех человек.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк