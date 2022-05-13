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Москва заплатит сполна. Дуда заявил, что из России выжмут все до копейки

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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13 мая, 16:01
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Стране-агрессору придется оплатить никому не нужную войну
На европейской арене Дуда займется вопросом компенсации со стороны РФ / Коллаж "Сегодня"
На европейской арене Дуда займется вопросом компенсации со стороны РФ / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на продолжающиеся бои на востоке Украины западный мир уже начинает продвигать инициативы по принуждению России к выплатам компенсации нашей стране. В частности, эту тему поднял президент Польши Анджей Дуда во время визита в Таллинн и переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Соответствующее заявление польского политика цитирует Polsat News.

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"Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено в Украине. Мы говорили о том, что намерены и дальше поддерживать Украину и как сделать так, чтобы цена этого вторжения была для России еще выше", — заявил президент Польши.

Дружественные Украине политики отметили, что они обсуждали усиление санкций против Москвы.

"Сегодня мы можем организовать помощь. Мы также можем обсудить санкции с нашими союзниками и коллегами. Мы можем применять различные болезненные для России современные решения, которые четко и ясно показывают России, что она не правит миром и не будет править миром. И особенно нашим миром", — сказал президент Эстонии.

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Герої не вмирають!

Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

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Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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