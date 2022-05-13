Москва заплатит сполна. Дуда заявил, что из России выжмут все до копейки

Стране-агрессору придется оплатить никому не нужную войну

На европейской арене Дуда займется вопросом компенсации со стороны РФ / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на продолжающиеся бои на востоке Украины западный мир уже начинает продвигать инициативы по принуждению России к выплатам компенсации нашей стране. В частности, эту тему поднял президент Польши Анджей Дуда во время визита в Таллинн и переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Соответствующее заявление польского политика цитирует Polsat News.

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"Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено в Украине. Мы говорили о том, что намерены и дальше поддерживать Украину и как сделать так, чтобы цена этого вторжения была для России еще выше", — заявил президент Польши.

Дружественные Украине политики отметили, что они обсуждали усиление санкций против Москвы.

"Сегодня мы можем организовать помощь. Мы также можем обсудить санкции с нашими союзниками и коллегами. Мы можем применять различные болезненные для России современные решения, которые четко и ясно показывают России, что она не правит миром и не будет править миром. И особенно нашим миром", — сказал президент Эстонии.

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Двухсторонние отношения