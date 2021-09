Мусорный кризис или как бельгийцы вывалили 90 000 тон хлама на шоссе

Заброшенное шоссе в восточной Бельгии засыпано километрами мусора. Сломанные холодильники, мебель, шторы, игрушки, электроника, – все это было свезено сюда из десятков населенных пунктов, пострадавших во время недавних наводнений.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.

После того, как спасатели разобрали завалы – осталось вывезти мусор. Однако существующие в стране полигоны на такую нагрузку не рассчитаны. В 100 км от столицы – под Льежем, мусор сваливают прямо на шоссе.

Шоссе уже почти полностью засыпано километрами заваленного мусора. 90 000 тонн бытового мусора, простирающегося на восемь километров.

По плану, около 40% мусора будет сожжено, и еще 60% переработано, на это уйдет не менее девяти месяцев.

Дорожное покрытие предотвращает просачивание токсичных отходов в верхний слой почвы. Полигон охраняют от мародеров: в поисках чего-либо пригодного они разворошат горы мусора, увеличив экологическую нагрузку на окружающую местность.

Кроме того, специалисты по борьбе с вредителями регулярно исследуют этот восьмикилометровый участок, избавляясь от крыс, а грузовики разбрызгивают воду, чтобы снизить уровень пыли и запахов.

Ранее мы сообщали, что Бельгию накрыло наводнение. В результате чего погиб по меньшей мере 31 человек, 163 человека числятся пропавшими без вести.

#Flood Alert

The situation in #Belgium is not better than Germany and the death toll is rising dramatically, while over 2000 people still missing in the two countries. pic.twitter.com/RXQDC8mQiU