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Мусорный кризис или как бельгийцы вывалили 90 000 тон хлама на шоссе

Юрий Гула Юрий Гула корреспондент Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
16 сентября, 16:33
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По плану, около 40% мусора будет сожжено, и еще 60% переработано, на это уйдет не менее девяти месяцев
После наводнения в Бельгии шоссе используют как свалку. Коллаж: "Сегодня"
После наводнения в Бельгии шоссе используют как свалку. Коллаж: "Сегодня"

Заброшенное шоссе в восточной Бельгии засыпано километрами мусора. Сломанные холодильники, мебель, шторы, игрушки, электроника, – все это было свезено сюда из десятков населенных пунктов, пострадавших во время недавних наводнений.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.

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После того, как спасатели разобрали завалы – осталось вывезти мусор. Однако существующие в стране полигоны на такую нагрузку не рассчитаны. В 100 км от столицы – под Льежем, мусор сваливают прямо на шоссе.

Шоссе в восточной Бельгии засыпано километрами мусора
Шоссе в восточной Бельгии засыпано километрами мусора / Фото: Сегодня

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Шоссе уже почти полностью засыпано километрами заваленного мусора. 90 000 тонн бытового мусора, простирающегося на восемь километров.

По плану, около 40% мусора будет сожжено, и еще 60% переработано, на это уйдет не менее девяти месяцев.

На шоссе находится порядка 90 000 тонн бытового мусора
На шоссе находится порядка 90 000 тонн бытового мусора / Фото: Сегодня

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Дорожное покрытие предотвращает просачивание токсичных отходов в верхний слой почвы. Полигон охраняют от мародеров: в поисках чего-либо пригодного они разворошат горы мусора, увеличив экологическую нагрузку на окружающую местность.

Кроме того, специалисты по борьбе с вредителями регулярно исследуют этот восьмикилометровый участок, избавляясь от крыс, а грузовики разбрызгивают воду, чтобы снизить уровень пыли и запахов.

Наводнение в Бельгии

Ранее мы сообщали, что Бельгию накрыло наводнение. В результате чего погиб по меньшей мере 31 человек, 163 человека числятся пропавшими без вести.

Власти намерены продолжать поиски пропавших, а также сосредоточат внимание на устранении последствий наводнения и оценке материального ущерба.

В особо пострадавших регионах на юге и востоке страны полицейские ходят от двери к двери, чтобы разыскать пострадавших от наводнения, поскольку многие люди не могут выйти на связь и зарядить мобильные телефоны.

Ранее мы писали:

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