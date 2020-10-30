Собиралась от него уйти: в Италии муж жестоко убил жену-украинку (видео)

Дочь погибшей говорит, что супруг регулярно изменял ей и спускал деньги на секс-услуги

Разбил голову молотком и убежал. В Италии мужчина убил жену-украинку. В браке супруги прожили 15 лет. Почему мужчина жестоко расправился с любимой новостям "Сегодня" рассказала дочь убитой женщины.

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Он несколько раз ударил жену, которая спала, молотком по голове и скрылся. Но потом позвонил в полицию и сдался. Новостью о жестоком убийстве украинки ее мужем в Римини итальянские телеканалы начинали выпуски новостей.

Вера Мудрая родом из Каменца-Подольского. В Италии на заработках давно, она ухаживала за пожилыми людьми. Впоследствии встретила сантехника Джованни Лагвардия. Супруги много путешествовали, приезжали вместе в Украину. На совместных фотографиях они прижимаются друг к другу, улыбающиеся и счастливые. Поэтому знакомые погибшей ужасаются в соцсетях тем, что Джованни убил Веру.

Новости "Сегодня" связались с дочерью погибшей, и она рассказала: Джованни казался внимательным и воспитанным. И отрицает версию убийства, которое итальянец выдал следствию. Мол, женщина постоянно требовала у него деньги, которые присылала детям в Украину. И из-за этого он взялся за молоток. Однако девушка утверждает: на деньги Джованни мать никогда не рассчитывала, зато ей приходилось отдавать его долги:

"Когда она поехала в санаторий, он взял кредит и спустил их на проститутку. Мама нашла доказательства – пустую пачку от презервативов. И тогда он признался".

После этого случая сестра Джованни призналась, что тот по-прежнему ходил налево. Предыдущий брак тоже распался за постоянных измен. Узнав обо всем, Вера решила подавать на развод.

"Она должна была идти к адвокату, писать заявление на развод. Он в воскресенье падал перед ней на колени, просил прощения, просил остаться с ним. Мама сказала, что, возможно, простит, но к адвокату все равно пойдет. Так как итальянский закон на стороне женщины. Он должен был остаться без ничего и содержать маму до старости, это наверное и послужило толчком к зверскому убийству",- рассказала дочь погибшей.

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69-летний Джованни Лагвардия сейчас под стражей. Его обвиняют в умышленном убийстве 61-летней жены-украински. Если вину итальянца докажут, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы сообщали о трагической гибели двух украинцев в Лодзинском воеводстве – их тела нашли в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

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