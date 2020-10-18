"Мы Франция!": тысячи французов вышли на улицы в память об убитом учителе

Во Франции в воскресенье, 18 октября, во многих городах прошли многотысячные демонстрации в память об учителе, обезглавленном под Парижем из-за карикатур на Мухаммеда, и в поддержку свободы слова.

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Об этом сообщает Reuters.

Во всех крупных городах Франции, среди которых Париж, Лион, Марсель, Лилль, Тулуза, люди вышли на улицы, чтобы поддержать учителей после убийства учителя истории Сэмюэля Пати.

Французы собирались большими группами и шли по улицам, регулярно останавливаясь, чтобы поаплодировать, помолчать или спеть национальный гимн.

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Большинство людей соблюдали масочный режим и несли плакаты с лозунгами: "Учить – да, кровопролитие – нет" или "Я Шарли" (с отсылкой к жестокому нападению несколько лет назад на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo).

"Мы здесь, чтобы защищать Республику, ее ценности: свободу, равенство, братство и секуяризм (разделение государства и религии. – Ред.). Мы чувствуем, что нация находится под угрозой", – сказал один из участников демонстрации в Париже.

На митинг на площади Республики в Париже пришли премьер-министр страны Жан Кастекс и министр образования Жан-Мишель Бланкер, а также политики от разных политических сил.

"Вы нас не запугаете. Мы не боимся. Вы нас не разделите. Мы Франция!" – написал позже Кастекс в Twitter.

Демонстрация в Париже Видео: Reuters

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Напомним, во Франции в пригороде Парижа 16 октября 47-летнему учителю истории Сэмюэлю Пати отрезали голову за то, что он показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, когда рассказывал о свободе выражения взглядов.

Позже стало известно, что убийца, которого полиция застрелила при задержании, чеченец Абдуллах Анзоров, который приехал во Францию из России вместе с семьей в 2008 году в возрасте шести лет, семья хотела получить статус беженцев.

Мы также сообщали, что опубликовано видео ликвидации убийцы учителя:

Ликвидация террориста. Фото: t.me/milinfolive

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