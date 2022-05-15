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"Мы осуждаем путинскую агрессию": новая президент Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС

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15 мая, 00:23
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Новак заявила, что свою первую в должности президента заграничную поездку 17 мая совершит в Польшу
Новый президент Венгрии Каталина Новак осудила агрессию России. Коллаж "Сегодня"
Новый президент Венгрии Каталина Новак осудила агрессию России. Коллаж "Сегодня"

Новый президент Венгрии Каталина Новак во время церемонии инаугурации осудила вторжение россии в Украину.

Об этом сообщает Telex.

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"Мы осуждаем агрессию путина, вооруженное вторжение в суверенное государство. Мы навсегда говорим нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - заявила Новак.

Новак назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция по поводу российского вторжения и отношения к Украине:

  • Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.
  • Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз.
  • Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
  • Мы требуем расследования и наказания военных преступлений.
  • Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.
  • Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
  • Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
  • Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.
  • Мы рады быть посредником между сторонами войны.
  • Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Новак также заявила, что свою первую в должности президента заграничную поездку 17 мая совершит в Польшу

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Каталина Новак стала первой женщиной-президентом Венгрии. Она была заместителем председателя партии "Фидес", а также министром по делам семьи в предыдущем правительстве Виктора Орбана.

Европа заплатит за отказ

Представители ЕС заявили, что готовы виплатить компенсацию Венгрии, если та поддержит шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет на импорт российских энергоносителей.

Средства на это возьмут из новой энергетической стратегии Евросоюза под названием REPowerEU (о ней объявят 18 мая), которая направлена на поэтапный отказ ЕС от российских ископаемых задолго до 2030 года. В этой стратегии должны быть средства для стран сообщества, в том числе и для Венгрии.

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Напомним, что шестой пакет санкций предусматривает предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем в остальных странах ЕС. Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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