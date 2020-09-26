"Мы шокированы": мир скорбит вместе с Украиной из-за авиакатастрофы Ан-26

После трагедии в Харьковской области, где в результате крушения самолета Ан-26 погибли 19 харьковских курсантов и семь офицеров ВСУ, ряд стран разделил горе украинского народа.
Кроме главного дипломата Евросоюза Жозепа Борелля, на случившееся отреагировал целый ряд отдельных стран ЕС. В частности свои соболезнования выразил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"С глубоким сожалением узнал о трагической катастрофе украинского военного самолета. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу", – написал он в Twitter.
К нему присоединился его литовский коллега Линас Линкявичюс.
"Мои глубочайшие соболезнования близким погибших в авиакатастрофе под Харьковом. В это непростое время мы поддерживаем народ нашей братской Украины", – заявил он.
Глава эстонской дипломатии Урмас Реинсалу тоже разделил сделал заявление.
"Страшная новость о крушении военного самолета под Харьковом в Украине. Мои глубочайшие соболезнования и искренние соболезнования семьям погибших, которые находились на борту этого трагического рейса", – пишет балтийский министр.
Поступили соболезнования и со Скандинавского полуострова. Глава МИД Швеции Анн Линде отреагировала еще вчера.
"Мои глубочайшие соболезнования друзьям и семьям всех погибших сегодня в трагической авиакатастрофе в Украине. Швеция скорбит вместе с вами", – заверила она.
Слова своей шведской коллеги разделил и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
"Дания и Украина – близкие друзья и в это трудное время мы мысленно с вами", – заверил он.
Не осталась в стороне и Австрия.
"Мы потрясены трагическим крушением самолета ВВС в Украине и выражаем искренние соболезнования всем семьям, которые потеряли своих близких, и их друзьям", – заявили в МИД этого государства, пожелав скорейшего выздоровления выжившим, которых на тот момент было еще двое (позже курсант Виталий Вильховой скончался от ожогов).
Аналогичное заявление сделали в латвийском МИД, назвав крушение "трагическим инцидентом".
А вот дипломаты Словении выразили свои соболезнования не только украинскому народу, но также и президенту Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и министру обороны Андрею Тарану.
Также присоединилась к своим европейским коллегам и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.
Однако соболезнования поступали не только из ЕС. Например, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования украинцам и заверил, что разделяет горе родственников погибших.
Также отреагировали на случившееся и главы нескольких государств. В частности президент Беларуси Александр Лукашенко передал "соболезнования и слова поддержки" не только от себя, но и от всего белорусского народа, пишет БелТА.
Аналогичное заявление его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева привело издание Azertag. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Зеленскому телеграмму, в которой он также от своего имени и своего народа "разделил горечь утраты" родственников погибших.
"Глубоко опечален трагической новостью об авиакатастрофе украинского военного самолета, унесшей жизни находящихся на борту самолета, в том числе курсантов авиашколы. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", – также написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Напомним, что трагедия произошла вечером 25 сентября возле города Чугуев. На борту самолета находились 27 человек – 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только курсант ХНУВС Вячеслав Золочевский
После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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