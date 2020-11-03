"Мы сильнее ненависти и террора" – Евросоюз о терактах в Вене

В ЕС потрясены жестокими нападениями в Австрии

В Европейском союзе потрясены ужасными терактами в Вене, решительно осуждают их и выражают поддержку Австрии.

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Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Европа решительно осуждает этот подлый поступок, который нарушает жизнь и наши человеческие ценности. Мои мысли с жертвами и жителями Вены после ужасающего нападения сегодня вечером. Мы с Австрией", - заявил Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила солидарность с Австрией, заявив, что потрясена жестоким нападением.

"Я потрясена и опечалена жестоким нападением, которое произошло в Вене. Мои мысли с семьями жертв и австрийским народом. Европа полностью солидарна с Австрией. Мы сильнее ненависти и террора", – написала она в Twitter.

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Вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись.

Позже полиция сообщила, что террористы атаковали сразу несколько локаций в столице Австрии, в результате чего один человек погиб и несколько ранены, один нападающий ликвидирован. В то же время СМИ говорят о 15 пострадавших в результате нападений.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования народу Австрии в связи с терактами в Вене, заявив, что Европа должна дать достойный отпор своим врагам.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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