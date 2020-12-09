Мюнхенская конференция по безопасности под угрозой срыва из-за коронавируса

Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая считается одним из крупнейших в мире мероприятий, посвященных обороне, в 2021 году перенесли.
Об этом, как сообщила пресс-служба конференции, заявил 9 декабря ее председатель Вольфганг Ишингер.
"Мюнхенская конференция по безопасности более пяти десятилетий ежегодно проходит в феврале. В 2021 году продолжающаяся пандемия не позволит нам принять у себя МКБ с 19 по 21 февраля, как планировалось изначально", – сказал Ишингер.
Новая дата МКБ-2021 должна быть как можно более ранней, добавил председатель. Однако назвать ее он оказался не готов – это будет сделано сразу же после подтверждения "соответствующими органами".
При этом Ишингер уточнил, что задался целью провести новую конференцию в условиях, максимально приближенных к традиционным.
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