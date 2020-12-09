Українська
$ 28,08
34,05
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Мюнхенская конференция по безопасности под угрозой срыва из-за коронавируса

9 декабря, 13:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Организаторы решили перенести мероприятие впервые более чем за 50 лет

Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая считается одним из крупнейших в мире мероприятий, посвященных обороне, в 2021 году перенесли.

Реклама

Об этом, как сообщила пресс-служба конференции, заявил 9 декабря ее председатель Вольфганг Ишингер.

"Мюнхенская конференция по безопасности более пяти десятилетий ежегодно проходит в феврале. В 2021 году продолжающаяся пандемия не позволит нам принять у себя МКБ с 19 по 21 февраля, как планировалось изначально", – сказал Ишингер.

Новая дата МКБ-2021 должна быть как можно более ранней, добавил председатель. Однако назвать ее он оказался не готов – это будет сделано сразу же после подтверждения "соответствующими органами".

В тренде
В Иране задержали подозреваемых в убийстве физика-ядерщика

При этом Ишингер уточнил, что задался целью провести новую конференцию в условиях, максимально приближенных к традиционным.

Реклама

Новость дополняется...

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия Мюнхен мюнхенская конференция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кому угрожает тяжелая форма COVID-19: ученые нашли способ узнать о рисках заранее
Кому угрожает тяжелая форма COVID-19: ученые нашли способ узнать о рисках заранееЕвросоюз
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысяч
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысячЕвросоюз
В Британии вакцинировать людей от COVID-19 начнут 8 декабря – правительство
В Британии вакцинировать людей от COVID-19 начнут 8 декабря – правительствоЕвросоюз
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика
Дания полностью отказывается от добычи нефти и газа
Дания полностью отказывается от добычи нефти и газаЭкономика
Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: стала известна причина
Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: стала известна причинаЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять