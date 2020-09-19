На Грецию обрушился мощный циклон: есть первые жертвы наводнения (фото)

На Грецию обрушился мощный средиземноморский циклон. Из-за штормового ветра и ливней произошли сбои в электроснабжении и подтопление домов на островах в Ионическом море.

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Как передает Euronews, больше всего пострадали острова Закинф, Кефалония и Итака. Там повреждены линии электропередач, затоплены дороги и десятки домов, повалены деревья и затонули яхты.

Также ливневые дожди вызвали наводнения в центральной части страны.

По информации Ekathimerini, жертвами непогоды уже стали два человека, еще один – пропал без вести. Одной из погибших является женщина, ее тело нашли в затопленном доме в городе Фарсала. Вторая жертва стихии – 63-летний фермер из города Кардица.

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В результате урагана и наводнения в стране приостановили движение поездов, связывающих северную и южную часть Греции.

Напомним, ранее в Греции в восточной части полуострова Мани вспыхнул масштабный лесной пожар. Спасатели эвакуировали жителей близлежащих деревень.

Сообщалось, что пожар достиг объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – развалин города Микены. Экстренным службам удалось взять ситуацию под контроль. К борьбе с огнем привлекали авиацию.

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