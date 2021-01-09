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На Испанию обрушился мощный снегопад: люди передвигаются на лыжах (фото)

9 января, 23:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Почти 1500 человек оказались заблокированными в машинах

В Испании на север, центр и восток страны обрушился шторм "Филомена". Это один из крупнейших снегопадов за последние несколько лет.

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/ Фото: REUTERS/Susana Vera

Как пишет Euronews, снегом накрыло и Мадрид.

Для того чтобы передвигаться по улицам люди используют лыжи и коньки, а более 200 трасс оказались недоступными для грузового транспорта.

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/ Фото: REUTERS/Susana Vera

В автомобилях на дорогах заблокированными оказались почти 1500 человек. Им помогали спастись спасательные службы.

Из-за снежного шторма в Испании погибли четыре человека, среди которых два бездомных и пара, которая утонула в своей машине после того, как попала в поток вышедшей из берегов реки недалеко от Малаги, на юге Испании.

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/ Фото: Reuters/Sergio Perez

/ Фото: REUTERS/Susana Vera

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/ Фото: REUTERS/Susana Vera

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/ Фото: REUTERS/Susana Vera

/ Фото: REUTERS/Susana Vera

/ Фото: Reuters/Sergio Perez

Как сообщали новости "Сегодня", 2021 год в Украине будет аномально теплым, а все из-за природного явления в Атлантике под названием Ла-Нинья. Из-за него в Украину будет заносить больше осадков и бурь.

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Испания снег шторм Мадрид лыжи
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