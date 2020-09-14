На курорте в Болгарии погиб украинский турист

Молодой мужчина утонул в день приезда на отдых на Солнечный Берег

Прошло чуть больше месяца, как Болгария смягчила въезд для украинских туристов, и вот стало известно, что на днях в этой стране погиб гражданин Украины.

Трагедия произошла на черноморском курорте Солнечный Берег. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает болгарский портал News.bg.

В пятницу, 11 сентября, на морской пляж возле отеля "Гларус" вынесло тело. Позже было установлено, что это 31-летний украинец, который прибыл в Болгарию около полуночи тех же суток.

Тело доставили в больницу в Бургасе для проведения экспертизы. Начато досудебное расследование.

Считается, что отдыхающий употребил алкоголь, сообщает Monitor.bg. Издание уточняет, что незадолго до этого в курортном городе Обзор утонул 19-летний украинец.

Напомним, это не первое происшествие с украинцами в стране на Балканах. Сообщалось, что в ДТП с украинцами в Болгарии погиб сын известного дипломата.

Также сайт "Сегодня" писал, что в Болгарии перевернулся автобус с украинцами: одна туристка погибла, были ранены дети.

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