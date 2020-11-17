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На норковых фермах в Дании люди массово заражаются коронавирусом

17 ноября, 16:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У сотен сотрудников звероферм обнаружили COVID-19

На пушных фермах Дании, где ранее обнаружили норок, инфицированных мутировавшим штаммом коронавируса, зафиксировали более двух сотен случаев заражения и среди людей.

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Об этом сообщили на странице датского Управления по вопросам безопасности пациентов в Twitter.

"На прошлой неделе мы обнаружили более 200 случаев заражения среди сотрудников 6 норковых ферм в Дании", – отметили в ведомстве.

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В управлении не уточнили, где именно расположены эти фермы, а также соответствует ли штамм вируса штамму, которым инфицировались норки.

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При этом отмечено, что инфекционный контроль интенсивно работает, чтобы разорвать цепочки заражения COVID-19.

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Напомним, ранее в этом месяце правительство Дании приняло решение уничтожить всех норок на зверофермах, чтобы предотвратить передачу мутировавшего вируса людям. Всего инфекцию обнаружили на 1139 норковых фермах, где вырастили более 17 млн этих животных.

Однако на преграде встало законодательство – Кабмин вынужден принимать по этому поводу особый закон.

Всего в Дании подтвержден 63 331 случай COVID-19, включая 764 летальных.

Ранее сообщалось, что министр продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен предложил не уничтожать часть норок и оставить их в качестве племенных животных.

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Дания коронавирус норка COVID-19
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