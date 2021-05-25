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"На пределе возможностей". Макрон не хочет новых санкций против России

25 мая, 18:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Французский президент хочет разработать новый подход Европы к отношениям с РФ – решение в "требовательных дискуссиях", считает он

Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото: AFP

Политика санкций, которую Европейский Союз применяет в отношении России, не является эффективной для решения долгосрочных проблем, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Мы подходим к пределу возможностей в санкционной политике", – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По его словам, в отношениях с Россией ЕС должен сочетать диалог и требовательность, а также выработать краткосрочную и долгосрочную стратегию развития отношений с РФ.

"Путь к европейской безопасности лежит через требовательные дискуссии с Россией", – утверждает Макрон.

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Президент Франции добавил, что доклад, который опубликуют по результатам июньского саммита ЕС, будет содержать предложенную эффективной политику в отношениях с Кремлем.

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Напомним, что еще в апреле Макрон выступал за "четкие красные линии" международного сообщества в отношениях с Россией, а также санкции за "неприемлемого поведения" президента РФ Владимира Путина.

В том же месяце Франция и Германия потребовали от Москвы объяснений из-за стягивания войск к границе Украины.

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