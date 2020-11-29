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На протестах во Франции пострадали десятки полицейских

29 ноября, 02:40

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мирные протесты 28 ноября закончились жестким противостоянием с полицией

Во Франции в ходе акций протеста против запрета публиковать изображения полицейских и полицейской жестокости пострадали по предварительным данным 37 правоохранителей.

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Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter.

"37 полицейских и жандармов получили ранения по предварительным данным во время демонстраций. Я еще раз осуждаю недопустимое насилие над правоохранительными органами", – написал министр.

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Во Франции не первый день продолжаются выступления за свободу прессы – французы считают наступлением на работу журналистов закон, запрещающий публиковать изображения правоохранителей.

Ранее мы сообщали, что 28 ноября в Париже мирное шествие против полицейского насилия переросло в жесткие столкновения с полицией – протестующие начали забрасывать правоохранителей петардами и камнями, а также жечь припаркованные на улицах автомобили. Полиция ответила слезоточивым газом.

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Франция протесты полиция пострадавшие
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