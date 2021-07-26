На Сардинии горят жилые дома и погибают домашние животные (фото, видео)

Итальянский курорт сам не справляется с лесными пожарами и попросил помощи у ЕС

На Сардинии сгорели несколько домов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На итальянском курорте Сардиния бушуют масштабные лесные пожары, из-за которых были эвакуированы более тысячи человек. Есть сообщения о сгоревших домах местных жителей и о погибших животных. Власти Италии обратились к ЕС за помощью.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Остров Сардиния охвачен лесными пожарами. Фото Twitter/@CristinaMallai

Около 1200 человек были вынуждены покинуть свои дома в коммуне Ористано на западе острова. Уехали также сотни туристов, испугавшихся, что из-за пожаров прекратят полеты самолетов.

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Местная жительница Ардаули сообщила в Твитере, что не все смогли эвакуировать домашних животных. Есть случаи гибели лошадей и телят.

"Это – беспрецедентная катастрофа. Около 20 тысяч гектаторов уже охвачены огнем", – заявил губернатор региона Кристиан Солинас.

Италия запросила у Европейского Союза помощи в тушении лесных пожаров. Два самолета из Франции и два из Греции уже прибыли для оказания помощи в тушении.

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В Еврокомиссии уточнили, что речь идет об аппаратах Canadair.

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"Несколько часов большая площадь в провинции Ористано стояла на коленях из-за разрушительного пожара. Сотни людей были эвакуированы, а весь район, включая дома, охвачен пламенем и поврежден. Продолжаем следить за событиями. Вперед, Ористано, вперед, Сардиния!", – написал у себя в ФБ глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, что в начале июля с масштабными лесными пожарами столкнулся Кипр. Власти этой страны также были вынуждены обратиться за помощью к европейским друзьям.

А сейчас Россия продолжает бороться с пожарами на Дальнем Востоке. На реке Лена приостанавливали навигацию, а аэропорт Якутска из-за плохой видимости отменил рейсы.