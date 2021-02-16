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На Сицилии началось извержение легендарного вулкана Этна: видео

16 февраля, 21:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Извержение сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы

На восточном побережье Сицилии началось извержение легендарного вулкана Этна, который еще называют главным вулканом Европы.

Вулкан Этна. Источник: Twitter François Beaudonnet
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Об этом сообщает агентство ANSA.

Как сообщается, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

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Ранее сообщалось, что на Сицилии проснулся другой вулкан – Стромболи. Извержение ощущалось туристами и жителями острова и других близких к нему мест на архипелаге. Очень высокий столб дыма было видно за много километров.

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Италия вулкан этна
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