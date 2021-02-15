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На замерзших каналах Амстердама местные жители устроили каток: видео

15 февраля, 22:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Один из фигуристов провалился под лед

На замерзших каналах Амстердама местные жители устроили каток. Один из них выехал на тонкий лед и провалился под него.

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Горе-фигурист сначала пытался самостоятельно выбраться. Однако это ему никак не удавалось. В конце на помощь пришел другой человек с веревкой. И вытащил обнаженного спортсмена на безопасный лед.

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Толпа, которая следила за всем этим, взорвался аплодисментами. А мокрый и голый конькобежец поехал отогреваться.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что в Полтавской области супруги и их двое детей провалились под лед. Их спас полицейский, который в тот момент проезжал рядом. Сначала он вытащил подростка, потом поднял из воды малыша, а вслед за ним – мать и отца.

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Нидерланды лед Амстердам

Источник: Сегодня

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