У Запада паника – еще одна страна "эвакуируется" из Украины

Власти Австралии рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок на Украину, а пребывающим там австралийцам покинуть ее как можно скорее. Об этом сообщает МИД страны.
"Консульские услуги и наши возможности для оказания консульской помощи могут быть ограничены из-за обстановки в стране. Австралийцы, которые решат остаться на Украине, должны пересмотреть свои планы с точки зрения личной безопасности, быть готовыми при необходимости найти безопасное укрытие на месте, поддерживать свою осведомленность и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли Австралии", — говорится в заявлении.
В Украине сейчас находится около 1400 граждан этой страны, однако правительство страны пока не подтвердило точное количество австралийцев на украинской территории.
В тоже время, издание The Sydney Morning Herald сообщает, что Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева.
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"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу", – говорится в сообщении.
Ситуация с дипломатами
- 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве преждевременным.
- Кроме того, Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении.