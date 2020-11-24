Нападала на посетителей и душила: в Швейцарии задержали женщину с ножом

Одну из пострадавших женщина ранила ножом в шею

Во вторник, 24 ноября, в швейцарском городе Лугано в одном из супермаркетов женщина напала на двух посетителей.

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Об этом сообщает Reuters.

Установлено, что 28-летняя швейцарка одну из женщин пыталась задушить, а вторую ранила ножом в шею.

Посетители магазина задержали нападавшую. Пострадавшие получили не опасные для жизни травмы.

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По словам правоохранителей, нападение похоже на террористически мотивированное. Женщину задержали. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и детали инцидента.

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Ранее мы писали, что во Франкфурте толпа напала на полицейский патруль. Люди бросали камни, бутылки и яйца в правоохранителей.

Кроме того, не так давно в Запорожье 30-летняя женщина с кухонным ножом напала на троих детей. Самому младшему из них всего три годика, самому старшему – девять лет.

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