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Вонзил нож в шею: мужчина напал на пассажиров в метро Брюсселя

1 февраля, 18:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Злоумышленник задержан, идет расследование

Неизвестный мужчина совершил нападение на пассажиров на станции метро в Брюсселе. В результате как минимум один человек пострадал.

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Об этом, ссылаясь на данные полиции бельгийской столицы, сообщает радио RTL.

Инцидент произошел днем 1 февраля в поезде метро, а на станции "Западный вокзал" злоумышленника задержали. После этого движение на двух ветках брюссельской подземки было частично остановлено.

На улице в районе станции метро очевидцы наблюдали большое скопление полицейских машин.

"Я находился посередине вагона. Внезапно я услышал чей-то крик и увидел мужчину, который вонзил нож в горло женщине. Началась паника. Мы не знали, что делать. Женщина истекала кровью. Потом приехала полиция, и нас эвакуировали", – говорит очевидец.

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По данным других СМИ, были ранены не менее пяти человек.

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Расследованием случившегося занимается Федеральное управление железнодорожной полиции Бельгии.

Предполагается, что нападение не связано с терроризмом.

Напомним, ранее в этот же день во Франции из окна выбросили человеческую голову в коробке. Подозреваемый в убийстве мужчина арестован.

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Бельгия Германия метро Брюссель атака нападение
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