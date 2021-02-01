Вонзил нож в шею: мужчина напал на пассажиров в метро Брюсселя

Неизвестный мужчина совершил нападение на пассажиров на станции метро в Брюсселе. В результате как минимум один человек пострадал.
Об этом, ссылаясь на данные полиции бельгийской столицы, сообщает радио RTL.
Инцидент произошел днем 1 февраля в поезде метро, а на станции "Западный вокзал" злоумышленника задержали. После этого движение на двух ветках брюссельской подземки было частично остановлено.
На улице в районе станции метро очевидцы наблюдали большое скопление полицейских машин.
"Я находился посередине вагона. Внезапно я услышал чей-то крик и увидел мужчину, который вонзил нож в горло женщине. Началась паника. Мы не знали, что делать. Женщина истекала кровью. Потом приехала полиция, и нас эвакуировали", – говорит очевидец.
По данным других СМИ, были ранены не менее пяти человек.
Расследованием случившегося занимается Федеральное управление железнодорожной полиции Бельгии.
Предполагается, что нападение не связано с терроризмом.
Напомним, ранее в этот же день во Франции из окна выбросили человеческую голову в коробке. Подозреваемый в убийстве мужчина арестован.
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