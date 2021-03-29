Нападение на украинских подростков в Австрии: консул сообщила новые подробности

Дело о нападении с ножом на украинских подростков в городе Грац (Австрия) находится на контроле полиции, которая подозревает ограбление, преступников ищут, а жизни пострадавшего парня ничего не угрожает.

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Об этом рассказала консул Украины в Австрии Мирослава Зинкевич в комментарии новостям "Сегодня".

По ее словам, украинскому консульству удалось установить контакт с полицией, также к делу подключился почетный консул в Сирии.

"Подключили к нашему делу также почетного консула в Сирии. Он вовлечен в это дело, контролирует процесс, а также на постоянной связи с врачами, семьей и полицией. Дело на контроле полиции. Поиск злоумышленников продолжается. По словам полиции это было ограбление. Своего рода подростки что-то между собой не поделили и решили это таким образом", – сообщила Зинкевич.

По ее словам младший подросток не пострадал и родители его сразу забрали домой.

"Старший сейчас в больнице, но жизни и здоровью ничего не угрожает, в ближайшие дни будет выписан", – рассказала консул.

Напомним, в австрийском городе Грац неизвестные напали на двух украинских подростков 15 и 17 лет – двое братьев хотели продать одежду, но вместо этого получили ножевое ранение.

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