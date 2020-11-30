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Нападение на украинских студентов в Польше: подозреваемый задержан

30 ноября, 02:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

19-летний студент сам сдался полиции

В Польше полиция Подкарпатского воеводства задержала подозреваемого в резне, в которой тяжелые ранения 27 ноября получили двое украинских студентов.

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Об этом сообщает пресс-служба Подкарпатской полиции.

Правоохранители уточнили, что еще один 19-летний гражданин Украины, находящийся в розыске с пятницы, в субботу сам пришел в полицейский участок в Жешуве и был задержан.

"Полиция под надзором прокуратуры выясняет обстоятельства произошедшего в Жешуве инцидента", – говорится в сообщении.

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Напомним, в пятницу, 27 ноября, в Подкарпатском воеводстве на юге Польши в результате поножовщины получили тяжелые ранения двое украинских студентов в возрасте 21 и 19 лет, сейчас они в реанимации. Парни были найдены в квартире, которую снимают еще с одним гражданином Украины, там были явные признаки борьбы.

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Мы также сообщали, что в Польше охранник одного из супермаркетов крупнейшей в стране торговой сети Biedronka избил гражданина Украины.

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Польша студенты полиция подозреваемый резня
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