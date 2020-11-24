Еще одна страна ЕС протестирует все население на коронавирус

Вслед за Словакией и Польшей протестировать все или большую часть населения на коронавирус планируют чешские власти.

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Как сообщает Reuters, об этом 24 ноября заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Правительство страны планирует предложить населению до католического Рождества бесплатно сдать анализы на наличие антител к коронавирусу.

Стоит отметить, что во время второй волны пандемии Чехия оказалась одной из самых пострадавших стран Европы, но в последние недели благодаря карантинным мерам количество новых подтвержденных случаев COVID-19 значительно снизилось.

"Я бы очень хотел, чтобы мы справились с задачей предоставить всем гражданам, по крайней мере, за неделю или 10 дней до Рождества возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антитела", – сказал Бабиш.

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Он назвал добровольное массовое тестирование частью стратегического плана борьбы с коронавирусной пандемией, который разрабатывает Министерство здравоохранения.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что украинцы тоже смогут сдавать тесты на COVID-19 бесплатно – деньги на это будут выделяться из бюджета.

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