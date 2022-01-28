НАТО идет на восток: Столтенберг припугнул Россию

Генеральный секретарь НАТО отметил, что Россия заплатит высокую цену, если ворвется в Украину

Столтенберг заявил, что НАТО готово защищать всех союзников. / Фото: Коллаж: Сегодня

Агрессия Российской Федерации против Украины приводит к обратным результатам по сравнению с тем, чего хотела бы Россия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

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"Чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть по отношению к Украине, тем больше военных сил НАТО будет перебрасываться на его восток, на территории наших стран-членов", – сказал он.

"НАТО готово защищать союзников"

По его словам, до незаконной аннексии Крыма и военной интервенции РФ на Донбассе НАТО не имело военных контингентов на собственном восточном фланге.

"НАТО готово защищать всех союзников. Если Россия сделает против них нечто подобное, что она сделала в Грузии в 2008 году или Украине в 2014 году, то на это будет отвечать весь Альянс. В случае агрессии против любой страны НАТО будет активирована статья 5 (Вашингтонский договор о коллективной безопасности – прим. ред.)", – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, фото – Reuters

При этом он сказал, что если Россия снова вторгнется в Украину, то к востоку НАТО будут передислоцированы дополнительные силы НАТО, которые будут находиться исключительно на территориях стран Альянса:

"Украина – уважаемый партнер, но она не является членом организации НАТО. Мы оказываем ей поддержку, но не намерены отправлять туда своих военнослужащих. Безусловно Россия заплатит высокую цену, если ворвется в Украину, будут применены экономические санкции".

Взгляд из России

При общении с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин поднял тему юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

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"Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", – сказано в сообщении Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что прием Украины в НАТО – это серьезный вызов для Альянса.

"Что будут делать страны НАТО, если начнется война, армия какой страны будет нас защищать? Не будут. И это страшно для НАТО, если Украина вступит, это серьезные вызовы для НАТО. Полномасштабная война будет и на границах стран НАТО, могут быть провокации. Вы уверены, что в этот момент их будут защищать?" – сказал он.

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