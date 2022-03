НАТО усиливает восточный фланг: в страны Балтии отправят сотни военных

Дания отправит 800 своих военных в страны Балтии, чтобы усилить контингент НАТО на востоке.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Twitter.

"Не только слова, а реальные действия, которые улучшают нашу ситуацию безопасности. Спасибо, Дания!" – написал президент.

#NATO unity in action: PM Mette Frederiksen @Statsmin announced that Denmark would send additional 800 troops to the Baltics.



Not just words but real decisions that increase our security. Tak, Danmark!



It was my pleasure to welcome PM Frederiksen in Lithuania today.



