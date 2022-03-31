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НАТО усиливает восточный фланг: в страны Балтии отправят сотни военных

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31 марта, 14:08
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Существует угроза нападения России на страны Альянса
НАТО отправит в Балтию военных
НАТО отправит в Балтию военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Дания отправит 800 своих военных в страны Балтии, чтобы усилить контингент НАТО на востоке.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Twitter.

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"Не только слова, а реальные действия, которые улучшают нашу ситуацию безопасности. Спасибо, Дания!" – написал президент.

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